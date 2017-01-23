Самедов: «Буду ли праздновать, если забью „Локомотиву“? Когда забью - тогда и увидите»

Полузащитник сборной России Александр Самедов, недавно сменивший «Локомотив» на «Спартак», неохотно отвечает на вопролсы, касающиеся его бывшей команды:

«Жду ли с нетерпением матч с „Локомотивом“? Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс „Спартака“ и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.

Было ли бы для меня принципиально забить в ворота „Локо“? Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.

Буду ли праздновать, если забью „Локомотиву“? Когда забью – тогда и увидите.

Почему во всех интервью отказываюсь высказываться на тему „Локомотива“? Потому что она для меня закрыта. И я хочу говорить только в позитивном русле».