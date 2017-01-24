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Умтити: «Лаказетт уйдёт из „Лиона“, чтобы прогрессировать»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Барселона, Умтити Самуэль, Лаказетт Александр
Сегодня, 00:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник Самуэль Умтити, летом перебравшийся из «Лиона» в «Барселону», уверен, что его бывший партнер по французской команде Александр Лаказетт в скором времени также сменит клубную прописку: 

«Я сильно уважаю „Лион“, это один из сильнейших клубов Франции, но настанет время, когда Лаказетт уйдет из команды, чтобы прогрессировать.

У него будет это желание. Я знаю его характер. Он ждет правильного момента».

По словам президента «Лиона» Жан-Мишеля Ола «ткачи» не испытывают недостатка в предложениях по форварду

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