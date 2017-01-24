Умтити: «Лаказетт уйдёт из „Лиона“, чтобы прогрессировать»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: мнение, Лион, Барселона, Умтити Самуэль, Лаказетт Александр
Сегодня, 00:32 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник Самуэль Умтити, летом перебравшийся из «Лиона» в «Барселону», уверен, что его бывший партнер по французской команде Александр Лаказетт в скором времени также сменит клубную прописку:
«Я сильно уважаю „Лион“, это один из сильнейших клубов Франции, но настанет время, когда Лаказетт уйдет из команды, чтобы прогрессировать.
У него будет это желание. Я знаю его характер. Он ждет правильного момента».
По словам президента «Лиона» Жан-Мишеля Ола «ткачи» не испытывают недостатка в предложениях по форварду.
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Не думаю что Лаказетт пригодился бы кому нибудь в Испании (возможно только Атлетико).
А вот в Англии, я думаю, он бы очень сильно помог Челси. Особенно на фоне слухов о скором расставании с Диего Костой. Возможно, кошелек Моуриньо дотянется и до него и француз уйдет в МЮ, а то Ибрагимович начал сбавлять, а основного форварда в красном мешке больше нет.
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