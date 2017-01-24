Лескотт - игрок «Сандерленда»
Сегодня, 15:40 | Источник: ФК "Сандерленд" | Фото: ФК "Сандерленд" | Редакция: Дмитрий Кристя
Опытный защитник Джолеон Лескотт перешел в «Сандерленд». 34-летний центрбек присоединился к «черным котам» на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Последним клубом Лескотта был греческий АЕК, за который он провел только 4 матча, после чего разорвал договор в ноябре прошлого года.
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