Лескотт - игрок «Сандерленда»

Опытный защитник Джолеон Лескотт перешел в «Сандерленд». 34-летний центрбек присоединился к «черным котам» на правах свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Последним клубом Лескотта был греческий АЕК, за который он провел только 4 матча, после чего разорвал договор в ноябре прошлого года.