Руни повторил достижение Месси и Роналду
Соккер.Ру // Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Барселона, Реал, Англия, Аргентина, Португалия, Руни Уэйн, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 17:54 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающие Лионель Месси («Барселона»/Аргентина), Криштиану Роналду («Реал»/Португалия) и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»/Англия) - единственные действующие футболисты, которые являются лучшими бомбардирами как своего клуба, так и сборной.
Месси имеет на своем счету 481 точный удар в футболке «блаугранас» и 57 забитых мячей за национальную команду.
Роналду 382 раза огорчал голкиперов соперников, выступая за «Реал», за сборную же португалец отличился 68 раз.
Руни, лишь недавно ставший лучшим бомбардиром МЮ в истории, забил за «красных дьяволов» 250 мячей, а за сборную Англии отметился 53 забитыми мячами.
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Вадим Багров
«Соккер.ру» продолжает любимый народный сериал. В этом сезоне каталонцы ведут себя хуже, чем обычно? Самое время поделиться чувствами по поводу Месси и его команды.
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Истребитель Армений.
Истребитель Армений.
Только Руни и Роналду играл в нескольких клубах: Уэйн в Эвертоне и МЮ, а Криш в Спортинге, МЮ и Реале и только Месси в одном клубе так как в других не сможет YESYESYES/
ПС. Роналду никогда не играл против Сан-марино...))
Король товарищеских игр...!)
А в чем ошибка? Исправим.
Упёртый, настроенный всегда на Гол англичанин - это Уэйн Руни !!!
То, что на 24 января являются "действующими футболистами" и клуба, и сборной ?
Кержаков ведь тоже, если не ошибаюсь, лучший бомбардир сборной и клуба, но в сборной карьеру окончил из-за возраста (всё-таки чуток старше трёх товарищей из новости), а в клубе всё ещё числится, пусть и в аренде в другом клубе..
Получается, что многие в своё время могли отличиться таким "достижением".
Ее бы еще и писать без ошибок.
Истребитель Армений.