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Руни повторил достижение Месси и Роналду

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Барселона, Реал, Англия, Аргентина, Португалия, Руни Уэйн, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 17:54 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающие Лионель Месси («Барселона»/Аргентина), Криштиану Роналду («Реал»/Португалия) и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»/Англия) - единственные действующие футболисты, которые являются лучшими бомбардирами как своего клуба, так и сборной.

Месси имеет на своем счету 481 точный удар в футболке «блаугранас» и 57 забитых мячей за национальную команду.

Роналду 382 раза огорчал голкиперов соперников, выступая за «Реал», за сборную же португалец отличился 68 раз.

Руни, лишь недавно ставший лучшим бомбардиром МЮ в истории, забил за «красных дьяволов» 250 мячей, а за сборную Англии отметился 53 забитыми мячами.

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