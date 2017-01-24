Руни повторил достижение Месси и Роналду

Нападающие Лионель Месси («Барселона»/Аргентина), Криштиану Роналду («Реал»/Португалия) и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»/Англия) - единственные действующие футболисты, которые являются лучшими бомбардирами как своего клуба, так и сборной.

Месси имеет на своем счету 481 точный удар в футболке «блаугранас» и 57 забитых мячей за национальную команду.

Роналду 382 раза огорчал голкиперов соперников, выступая за «Реал», за сборную же португалец отличился 68 раз.

Руни, лишь недавно ставший лучшим бомбардиром МЮ в истории, забил за «красных дьяволов» 250 мячей, а за сборную Англии отметился 53 забитыми мячами.