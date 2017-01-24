Джексон Мартинес стал жертвой лимита на легионеров в Китае, игрок может вернуться в Европу
Сегодня, 22:06 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Гуанчжоу Эвергранд» Джексон Мартинес, один из самых высокооплачиваемых игроков в мире, может вернуться в Европу.
Колумбиец перестал выходить на поле из-за ужесточенного лимита на легионеров, введенного в китайской Суперлиге. В этом смысле игрок проиграл конкуренцию бразильцам Паулиньо, Алану и Рикардо Гулару.
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