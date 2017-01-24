Рейтинг@Mail.ru

ДР Конго побеждает Того и выходит в плей-офф с 1-го места в группе

Матч: ТогоТого1 : 3ДР КонгоДР Конго
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная ДР Конго обыграла национальную команду Того и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. 

Порт-Жантиль, стадион «Стад де Порт-Жантиль»

Того – ДР Конго – 1:3 (0:1)
Голы: Лаба 69 - Кабананга 29, Мубеле 54, Мпоку 80.

Того: Тшагуни (Менса 23), Уро-Акорико, Акакпо, Даконам, Атакора, Букари (Ромао 78), Доссеви (Лаба 67), Гакпе, Айите, Бебу, Адебайор.
Главный тренер: Клод Ле Руа.

ДР Конго: Матампи, Мбемба, Тиссеран, Мпеко, Бокади, Мулумбу, Кебано (Мпоку 59), Мутамбала, Мубеле (Ботака 67), Болинги, Кабананга (Бокила 83).
Главный тренер: Флоран Ибенже.

Судья: Маланг Дьедиу.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
01:14 Видео ПСЖ разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка Лиги 0
00:46 Видео «Наполи» минимально одолел «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии 11
Вчера
23:56 Видео Марокко побеждает и отправляет Кот-д'Ивуар домой 5
22:34 Видео Суд посчитал приемлемыми действия работников канала, сравнивших игроков «Реала» с гиенами 66
22:13 «Наполи» - «Фиорентина»: стартовые составы 26
20:34 Фото «Бавария» презентовала «Ингольштадту» фургон сосисок за победу над «РБ Лейпциг» 38
16:11 Китайские инвесторы заинтересованы в финансировании львовских «Карпат» 34
Александр Чистяков
Справочник ЛЧ: «Спартак» 30-й, Луческу 5-й среди тренеров
УЕФА выпустил справочник Лиги чемпионов, в котором масса ценной информации. «Соккер.ру» подготовил гид для читателей: экстракт из самого-самого интересного для вас!
Комментариев: 30
23 января 2017
23:58 Видео Ничья в матче с Алжиром позволила Сенегалу занять 1-е место в группе 13
23:56 Видео Тунис обыгрывает Зимбабве и выходит в плей-офф 7
все материалы по этой теме
Турниры