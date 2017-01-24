ДР Конго побеждает Того и выходит в плей-офф с 1-го места в группе
Вчера, 23:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В матче группового этапа Кубка Африканских Наций сборная ДР Конго обыграла национальную команду Того и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.
Порт-Жантиль, стадион «Стад де Порт-Жантиль»
Того – ДР Конго – 1:3 (0:1)
Голы: Лаба 69 - Кабананга 29, Мубеле 54, Мпоку 80.
Того: Тшагуни (Менса 23), Уро-Акорико, Акакпо, Даконам, Атакора, Букари (Ромао 78), Доссеви (Лаба 67), Гакпе, Айите, Бебу, Адебайор.
Главный тренер: Клод Ле Руа.
ДР Конго: Матампи, Мбемба, Тиссеран, Мпеко, Бокади, Мулумбу, Кебано (Мпоку 59), Мутамбала, Мубеле (Ботака 67), Болинги, Кабананга (Бокила 83).
Главный тренер: Флоран Ибенже.
Судья: Маланг Дьедиу.
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