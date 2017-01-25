Рейтинг@Mail.ru

«Наполи» минимально одолел «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Матч: НаполиНаполи1 : 0ФиорентинаФиорентина
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:46 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Фиорентину».

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» – «Фиорентина» – 1:0 (0:0)
Голы: Кальехон 70.

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Максимович, Стринич (Маджо 61), Зелински, Диавара, Гамшик (Аллан 82), Кальехон, Паволетти (Мертенс 64), Инсинье.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Санчес, Астори, Томович, Кьеза, Бадель (Бабакар 83), Кристофоро (Иличич 75), Весино, Оливера, Бернардески (Валеро 75), Калинич.
Главный тренер: Паулу Соуза.

Предупреждения: Санчес 28, Оливера 37, Астори 45, Томович 62, Хисай 67, Инсинье 90+3, Кьеза 90+4.
Удаления: Хисай 90 (вторая желтая), Оливера 90+4

Судья: Даниэле Довери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:23
ответ пользователю Nickolai S (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:57
ответ пользователю Киpасинщик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:54
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:54
ответ пользователю Mусорщик (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:53
ответ пользователю Athletic de Bilbao (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:53, редактировал Сегодня 00:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:52
ответ пользователю Athletic de Bilbao (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:52
ответ пользователю Athletic de Bilbao (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:52
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 00:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:14 Видео ПСЖ разгромил «Бордо» и вышел в финал Кубка Лиги 1
Вчера
23:56 Видео Марокко побеждает и отправляет Кот-д'Ивуар домой 5
23:55 Видео ДР Конго побеждает Того и выходит в плей-офф с 1-го места в группе 0
22:34 Видео Суд посчитал приемлемыми действия работников канала, сравнивших игроков «Реала» с гиенами 66
22:13 «Наполи» - «Фиорентина»: стартовые составы 26
20:34 Фото «Бавария» презентовала «Ингольштадту» фургон сосисок за победу над «РБ Лейпциг» 38
16:11 Китайские инвесторы заинтересованы в финансировании львовских «Карпат» 34
Александр Чистяков
Справочник ЛЧ: «Спартак» 30-й, Луческу 5-й среди тренеров
УЕФА выпустил справочник Лиги чемпионов, в котором масса ценной информации. «Соккер.ру» подготовил гид для читателей: экстракт из самого-самого интересного для вас!
Комментариев: 30
23 января 2017
23:58 Видео Ничья в матче с Алжиром позволила Сенегалу занять 1-е место в группе 13
23:56 Видео Тунис обыгрывает Зимбабве и выходит в плей-офф 7
все материалы по этой теме
Турниры