«Наполи» минимально одолел «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В поединке 1/4 финала Кубка Италии «Наполи» обыграл «Фиорентину».

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» – «Фиорентина» – 1:0 (0:0)

Голы: Кальехон 70.

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Максимович, Стринич (Маджо 61), Зелински, Диавара, Гамшик (Аллан 82), Кальехон, Паволетти (Мертенс 64), Инсинье.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Фиорентина»: Тэтэрушану, Санчес, Астори, Томович, Кьеза, Бадель (Бабакар 83), Кристофоро (Иличич 75), Весино, Оливера, Бернардески (Валеро 75), Калинич.

Главный тренер: Паулу Соуза.

Предупреждения: Санчес 28, Оливера 37, Астори 45, Томович 62, Хисай 67, Инсинье 90+3, Кьеза 90+4.

Удаления : Хисай 90 (вторая желтая), Оливера 90+4

Судья: Даниэле Довери.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.