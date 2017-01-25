МЮ и «Челси» готовы заплатить «Реалу» 200 млн евро за Бэйла
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Челси, Ман Юнайтед, Бэйл Гарет
Сегодня, 00:58 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
В прессе вновь появились слухи о возможном уходе вингера Гарета Бэйла из «Реала».
Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» горят желанием подписать валлийца. По слухам, оба клуба готовы выложить 200 млн евро за 27-летнего игрока и платить ему жалование в размере 400 тысяч евро в неделю.
Напомним, что в данный момент Бэйл восстанавливается от травмы и накануне начал работать с мячом.
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