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МЮ и «Челси» готовы заплатить «Реалу» 200 млн евро за Бэйла

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Челси, Ман Юнайтед, Бэйл Гарет
Сегодня, 00:58 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

В прессе вновь появились слухи о возможном уходе вингера Гарета Бэйла из «Реала».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» горят желанием подписать валлийца. По слухам, оба клуба готовы выложить 200 млн евро за 27-летнего игрока и платить ему жалование в размере 400 тысяч евро в неделю.

Напомним, что в данный момент Бэйл восстанавливается от травмы и накануне начал работать с мячом.

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