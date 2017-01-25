МЮ и «Челси» готовы заплатить «Реалу» 200 млн евро за Бэйла

В прессе вновь появились слухи о возможном уходе вингера Гарета Бэйла из «Реала».

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» горят желанием подписать валлийца. По слухам, оба клуба готовы выложить 200 млн евро за 27-летнего игрока и платить ему жалование в размере 400 тысяч евро в неделю.

Напомним, что в данный момент Бэйл восстанавливается от травмы и накануне начал работать с мячом.