Газизов: «Пребываю в хорошем шоке от работы и нововведений Семака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал решение нового главного тренера команды Сергея Семака штрафовать игроков за нецензурную брань, а также ответил на вопрос, чем Семак отличается от предыдущего наставника «Уфы» Виктора Ганчаренко:

«Я только приветствую такие вещи. Сергей Богданович – очень интеллигентный человек. Пребываю в хорошем шоке от его работы и нововведений. Я только „за“. Нужно еще сказать спасибо и Сергею Николаевичу Галицкому, который проводит серьезную работу с болельщиками „Краснодара“. Дай бог, чтобы у нас с коллегами получилось в каком-то смысле очистить футбол. Понятно, что во время тренировок игрокам бывает больно, порой сложно сдержать эмоции. Мы все не без греха. Но потихоньку будем „выжигать“ мат. Надо ставить перед собой цель и достигать ее.

Чем Семак принципиально отличается от Ганчаренко? Двух одинаковых тренеров не бывает. Каких-то кардинальных изменений в стиле работы я не вижу. У Сергея Богдановича, как и у Виктора Михайловича, европейский, современный подход. Наш новый тренер и его помощники хотят прогрессировать буквально каждый день».