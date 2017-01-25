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Источник: «Иличевич хочет уйти из „Анжи“ в один из московских клубов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Анжи, Иличевич Иво
Сегодня, 05:18 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Анжи» Иво Иличевич намерен покинуть махачкалинскую команду в зимнее трансферное окно. Одной из основных причин является то, что теперь «Анжи» на постоянной основе будет базироваться в Дагестане, а игрок не хочет уезжать из Москвы. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с ситуацией:

«„Анжи“ предложил Иличевичу скорректировать его контрактное соглашение в сторону понижения заработной платы и остаться в клубе. При этом игрока предупредили, что теперь команда на постоянной основе будет базироваться в Дагестане, и ему придется переехать в Махачкалу. До этого команда в основном проживала и тренировалась в Москве. Иличевич даже перевез в столицу семью и наотрез отказался перебираться в Дагестан».

Источник также отметил, что хорват надеется перейти в один из московских клубов РФПЛ:

«Иличевич сказал своему агенту, чтобы тот попытался найти ему вариант продолжения карьеры именно в России. Игрока здесь всё устраивает, и он надеется перейти в один из клубов РФПЛ. Тем более „Анжи“ пообещал отпустить Иво абсолютно бесплатно, чтобы максимально разгрузить зарплатную ведомость. Сам футболист попросил своего представителя в первую очередь прорабатывать варианты с переходом в один из московских клубов».

В текущем сезоне чемпионата России на счету 30-летнего хавбека 2 гола и 1 результативная передача за 12 матчей.

Напомним, что на просмотре в махачкалинском клубе находится бывший форвард «Кубани» Данило.

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