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Уолкотт: «Речь Венгера напомнила мне Аль Пачино»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Арсенал, Уолкотт Тео, Венгер Арсен
Сегодня, 05:45 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт после вдохновляющей речи главного тренера команды Арсена Венгера сравнил его с популярным актером Аль Пачино:

«В один из дней он обратился к нам с речью. Я не смогу ее повторить, потому что у меня так хорошо не получится. Это действительно напомнило мне фильм „Каждое Воскресенье“, и я сказал ему об этом. Не знаю, видел ли он этот фильм, но он показал, как страстно желает, чтобы „Арсенал“ спустя столько лет снова взял чемпионство».

Отметим, что в фильме «Каждое воскресенье» Аль Пачино играет роль главного тренера команды, играющей в американский футбол. Накануне важного матча плей-офф персонаж актера выступает с проникновенной речью перед своими игроками.

После 22 туров АПЛ «Арсенал» занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от «Челси» на 8 очков.

Напомним, ранее Уолкотт отмечал, что «Арсенал» текущего сезона – лучший «Арсенал», за который ему доводилось играть.

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