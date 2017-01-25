Баллак: «Уверен, Терри примет правильное решение и останется в „Челси“»

Экс-полузащитник «Челси» Михаэль Баллак полагает, что его бывший одноклубник Джон Терри поступит правильно, если останется в лондонской команде:

«Я не могу советовать ему перейти в другой клуб. Ведь когда ты играешь за „Челси“ в течение столь долгого времени на таком уровне – особенно в Лиге чемпионов – и претендуешь на титул, то немного трудно пойти на понижение.

Всегда нужно стараться сделать остановку на максимально высоком уровне, где люди будут с добротой вспоминать о тебе, о том, чего ты достиг, и я уверен, что он найдет хорошее решение для себя. Думаю, он сделает правильный шаг. Я бы не стал идти на понижение».

Напомним, в услугах 36-летнего защитника «Челси» был заинтересован «Борнмут». Позже наставник «синих» Антонио Конте заявил, что Терри останется в команде.