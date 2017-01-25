Рейтинг@Mail.ru

Мамаев: «Ни о чём не жалею»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Краснодар, Мамаев Павел
Сегодня, 10:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вспомнил о сложностях прошлого года и скандале с фотографией после Евро-2016.

«Злость на себя, конечно, на ситуацию. Тяжелый момент, разочарование. Было, опять же, стыдно, что не выполнили даже задачу-минимум, не вышли из группы. Еще было неприятно от того, что каждый из нас — я в этом уверен — футболист высокого класса, но как команда выступили плохо. Значит, все заслуженно, это был наш уровень. Мы, получается, заслужили обливание грязью. Хотя никто же не знает причин, почему так вышло, думают, что футболисты просто деньги получают и им все равно. Мне не все равно.

У меня другие жизненные принципы. Если считаю, что не виноват, то не буду как-то хитрить. Я такой, какой есть. Если ты честен перед собой и людьми, то зачем как-то выкручиваться?

Не жалею ни о чем. Жалеть вообще неправильно. Каждый человек может ошибаться. Это тоже часть моей жизни. Все происходящее с тобой – это ведь еще и интересно. И, по-моему, я никому не сделал зла».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:08
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:06, редактировал Сегодня 11:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:55
Показать
Немного троллинга
  9
Сегодня 10:51
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:49
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 10:49
ответ пользователю Некошерная свинья (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 10:48
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 10:46
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
10:05 Ребров: «У нас со штангами целый диалог, и это не безумие» 63
07:53 Глушаков: «Конечно, хочется отметить день рождения в кругу семьи. Но это сборы, работа» 13
07:16 Самедов: «Моя главная мотивация в „Спартаке“ – научиться чему-то новому» 56
01:40 Самедов: «Кажется, что к Кокорину сейчас относятся немножко предвзято» 16
00:52 Фото У Лестьенна родился сын 8
23 января 2017
Станислав Горин
Звезды РФПЛ уедут в Китай?
Смолов, Дзюба и Глушаков могут уехать в Китай? «Соккер.ру» интересно ваше мнение по актуальному вопросу. Собираем звезд чемпионата в дальнюю дорогу.
Комментариев: 50
14:24 Марио Фернандес: «„Спартак“? В моем сердце только ЦСКА!» 158
13:52 Ганчаренко: «Траоре пока не создал целостного впечатления» 22
09:35 Глушаков: «В конце прошлого года агенты спрашивали, хотел бы поехать в Китай или нет» 46
22 января 2017
22:52 Касаев: «Надеюсь, к марту буду на пике формы» 3
все материалы по этой теме
Турниры