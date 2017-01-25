Мамаев: «Ни о чём не жалею»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вспомнил о сложностях прошлого года и скандале с фотографией после Евро-2016.

«Злость на себя, конечно, на ситуацию. Тяжелый момент, разочарование. Было, опять же, стыдно, что не выполнили даже задачу-минимум, не вышли из группы. Еще было неприятно от того, что каждый из нас — я в этом уверен — футболист высокого класса, но как команда выступили плохо. Значит, все заслуженно, это был наш уровень. Мы, получается, заслужили обливание грязью. Хотя никто же не знает причин, почему так вышло, думают, что футболисты просто деньги получают и им все равно. Мне не все равно.

У меня другие жизненные принципы. Если считаю, что не виноват, то не буду как-то хитрить. Я такой, какой есть. Если ты честен перед собой и людьми, то зачем как-то выкручиваться?

Не жалею ни о чем. Жалеть вообще неправильно. Каждый человек может ошибаться. Это тоже часть моей жизни. Все происходящее с тобой – это ведь еще и интересно. И, по-моему, я никому не сделал зла».