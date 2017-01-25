«Интер» заинтересовался Облаком

В борьбу за вратаря «Атлетико» Яна Облака включился «Интер». Миланский клуб рассматривает возможность приобретения голкипера, который продолжает восстановление после травмы. «Интеру» придется выдержать конкуренцию со стороны других клубов. В «Атлетико» Облак перешел из «Бенфики» за 16 млн евро.