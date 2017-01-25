«Челси» нацелился на Диего Лопеса

Вратарь «Милана» Диего Лопес, который арендован «Эспаньолом», может перебраться в Англию. Интерес к голкиперу проявляет «Челси». Наставник лондонцев Антонио Конте видит в Лопесе потенциального сменщика Тибо Куртуа.