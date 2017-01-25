«Челси» нацелился на Диего Лопеса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Милан, Лопес Диего
Сегодня, 15:38 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Милана» Диего Лопес, который арендован «Эспаньолом», может перебраться в Англию. Интерес к голкиперу проявляет «Челси». Наставник лондонцев Антонио Конте видит в Лопесе потенциального сменщика Тибо Куртуа.
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