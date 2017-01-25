«Ницца» интересуется Манданда и Оббади
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ницца, Манданда Стив, Оббади Мунир
Сегодня, 16:17 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Ницца» рассчитывает усилить состав в нынешнее трансферное окно. Французский клуб хочет подписать вратаря «Кристал Пэлас» Стива Манданда, который в прошлом выступал за «Марсель». Хотя сам игрок хотел бы вернуться в марсельскую команду. Также «Ницца» готова подписать из «Лилля» полузащитника Мунира Оббади.
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