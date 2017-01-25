«Ницца» интересуется Манданда и Оббади

«Ницца» рассчитывает усилить состав в нынешнее трансферное окно. Французский клуб хочет подписать вратаря «Кристал Пэлас» Стива Манданда, который в прошлом выступал за «Марсель». Хотя сам игрок хотел бы вернуться в марсельскую команду. Также «Ницца» готова подписать из «Лилля» полузащитника Мунира Оббади.