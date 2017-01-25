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А. Кержаков анонсировал выход автобиографической книги

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 18:45 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков объявил о скором выходе автобиографической книги под названием «Лучший»:

«Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете.

Книга выходит в издательстве „Эксмо“, открыт предзаказ. 

Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего, для вас - своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле.

Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. 

Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-ого февраля в Петербурге и 28-ого февраля в Москве. О точном месте и времени встречи напишу позднее. А пока – заказывайте мою книгу „Лучший“ и приятного чтения!» 

 

Друзья,я наконец-то готов объявить о завершении работы над своей автобиографией,написание которой долгое время хранилось в секрете. Книга выходит в издательстве «Эксмо» @eksmolive , открыт предзаказ. Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего для вас - своих болельщиков,для тех,кто неравнодушен к моей судьбе на поле. Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду её выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно. Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-ого февраля в Петербурге и 28-ого февраля в Москве. О точном месте и времени встречи напишу позднее. А пока – заказывайте мою книгу «Лучший» на официальном сайте издательства eksmo.ru и приятного чтения! #АК11 #автобиография #эксмо #кержаков #болельщики #фанаты #жизнь #футбол #зенит

Фото опубликовано Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

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