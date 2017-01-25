А. Кержаков анонсировал выход автобиографической книги
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков объявил о скором выходе автобиографической книги под названием «Лучший»:
«Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете.
Книга выходит в издательстве „Эксмо“, открыт предзаказ.
Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего, для вас - своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле.
Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно.
Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-ого февраля в Петербурге и 28-ого февраля в Москве. О точном месте и времени встречи напишу позднее. А пока – заказывайте мою книгу „Лучший“ и приятного чтения!»
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Ниже помельче: по очистке неба
Ты "Что? где? когда?" с футболистами смотрел???
Там Дзюба был явно в своей тарелке)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Думаю тиража в 10 экземпляров будет вполне достаточно.
вы чуть-чуть ошиблись веткой.
Это чемпионат России))))
"Зимой 1955 года в Китае развернулось всенародное движение по уничтожению «Четырёх Вредителей»: воробьёв, мышей, мух и комаров. Стар и млад, мужчины и женщины, абсолютно все приняли участие: студенты покинули свои классы, чиновники прекратили работу в офисах, и таким образом по всему Пекину раздавались оглушающие звуки гонгов и барабанов, выпугивая воробьёв из гнёзд и гоняя их до полного изнеможения, пока они не падали замертво. На открытых местах использовались сети и отравленные приманки. После трёх дней непрерывного шума в Пекине почти все воробьи были мертвы."
1. небеса
2. воробьи
3. МММ (Мазал, Мажу, буду Мазать)
4. Больше всех и да и нет