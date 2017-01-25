А. Кержаков анонсировал выход автобиографической книги

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков объявил о скором выходе автобиографической книги под названием «Лучший»:

«Друзья, я наконец-то готов объявить о завершении работы над автобиографией, написание которой долгое время хранилось в секрете.

Книга выходит в издательстве „Эксмо“, открыт предзаказ.

Почему я решил написать автобиографию? Прежде всего, для вас - своих болельщиков, для тех, кто неравнодушен к моей судьбе на поле.

Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея – рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду ее выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно.

Буду ждать ваших отзывов. И встреч с читателями, которые состоятся 21-ого февраля в Петербурге и 28-ого февраля в Москве. О точном месте и времени встречи напишу позднее. А пока – заказывайте мою книгу „Лучший“ и приятного чтения!»