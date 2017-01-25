«Динамо» и «Дунайска Стреда» сильнейшего не выявили
В контрольном поединке на сборе в Турции «Динамо», играя в меньшинстве, упустило победу над словацким клубом «Дунайска Стреда».
Белек, стадион «Титаник Делюкс»
«Динамо» – «Дунайска Стреда» – 2:2 (0:0)
Голы: Сапета 70, Панченко 74 - Пачинда 52, Мещарос 89.
«Динамо»: Нарубин (Лещук 46), Белоруков (Морозов 46), Калугин (Хольмен 46), Уилкшир (Рыков 46), Темников (Панченко 46), Маркелов (Зотов 46), Соснин (Бечирай 46), Сарамутин (Козлов 46), Кузьмин (Сапета 43), Погребняк (Катрич 46), Обольский (А. Терехов 46).
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
«Дунайска Стреда»: Тофиловски (Щераз 46), Любичич (Щепе 46), Хук (Михалик 46), Пачинда (Алмеси 46), Алуку (Шпириак 46), Папе (Мещарос 46), Степановски (Вида 46), Шафранко (Сандал 46), Живкович (Памбу 46), Шатка (Слевик 46), Немет (Косорин 46).
Главный тренер: Чаба Ласло.
Предупреждения: Кузьмин 12, Папе 12, Маркелов 17, Шатка 40.
Удаление: Кузьмин 41 (вторая желтая).
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