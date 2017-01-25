Беленов отправился на сбор в составе «Уфы»
Сегодня, 19:17 | Источник: Твиттер ФК "Анжи" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Анжи» сообщает, что голкипер Александр Беленов отправился на тренировочный сбор в составе «Уфы».
Последует ли за этим трансфер вратаря, пока не сообщается.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес клуба к Беленову.
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