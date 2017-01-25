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«Саутгемптон» потерял ван Дейка на срок до трёх месяцев

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 21:22 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк загремел в лазарет.

25-летний голландец получил траму лодыжки в матче 22-го тура АПЛ против «Лестер Сити» (3:0), из-за чего рискует пропустить до трех месяцев.

В прессе активно обсуждали возможный переход игрока в «Манчестер Сити» и «Челси», однако, судя по всему, потенциальные покупатели будут вынуждены повременить с покупкой до лета.

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