«Саутгемптон» потерял ван Дейка на срок до трёх месяцев
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Саутгемптон, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 21:22 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк загремел в лазарет.
25-летний голландец получил траму лодыжки в матче 22-го тура АПЛ против «Лестер Сити» (3:0), из-за чего рискует пропустить до трех месяцев.
В прессе активно обсуждали возможный переход игрока в «Манчестер Сити» и «Челси», однако, судя по всему, потенциальные покупатели будут вынуждены повременить с покупкой до лета.
Другие материалы по теме:
Вчера
23 января 2017
Или войдите через