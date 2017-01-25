«Саутгемптон» потерял ван Дейка на срок до трёх месяцев

Защитник «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк загремел в лазарет.

25-летний голландец получил траму лодыжки в матче 22-го тура АПЛ против «Лестер Сити» (3:0), из-за чего рискует пропустить до трех месяцев.

В прессе активно обсуждали возможный переход игрока в «Манчестер Сити» и «Челси», однако, судя по всему, потенциальные покупатели будут вынуждены повременить с покупкой до лета.