Промес: «Зобнин, кто сегодня был лучшим?»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси, Зобнин Роман
Вчера, 22:46 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию с тренировки на зимнем сборе «красно-белых», на которой он соревнуется в забеге с хавбеком Романом Зобниным:
«Отличная тренировка по бегу. С каждым днем набираем форму. Зобнин, кто сегодня был лучшим?»
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если будут так бегать, возможно добежим до пятого места!!
если будут так бегать, возможно добежим до пятого места!!
за и Зе Луиш увидили своего кб брата и обсуждают, какой он симпатичный, тьфу на вас, срамота!
Зобнин: Борис!
Спартаковцы же устраивают между собой соревнования, выясняя, кто лучший из худших!
если будут так бегать, возможно добежим до пятого места!!