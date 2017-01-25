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Промес: «Зобнин, кто сегодня был лучшим?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Промес Квинси, Зобнин Роман
Вчера, 22:46 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию с тренировки на зимнем сборе «красно-белых», на которой он соревнуется в забеге с хавбеком Романом Зобниным:

«Отличная тренировка по бегу. С каждым днем набираем форму. Зобнин, кто сегодня был лучшим?»

 

« Great running session, getting fitter every day! @zobnin47, who were the best today? 💪🏾🔝 » #QP10

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes)

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