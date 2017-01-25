Промес: «Зобнин, кто сегодня был лучшим?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в сети Instagram опубликовал фотографию с тренировки на зимнем сборе «красно-белых», на которой он соревнуется в забеге с хавбеком Романом Зобниным:

«Отличная тренировка по бегу. С каждым днем набираем форму. Зобнин, кто сегодня был лучшим?»