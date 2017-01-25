Рейтинг@Mail.ru

Джо Коул: «Кейн и Алли хороши, но „Тоттенхэму“ далеко до „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Тоттенхэм, Коул Джо, Алли Деле, Кейн Харри
Вчера, 23:36 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший хавбек «Челси» Джо Коул отметил прогресс «Тоттенхэма», однако уверен, что «шпорам» пока далеко до команды Антонио Конте:

«Единственное, что заставит меня понервничать - возможная травма Диего Косты, которая выбьет его из игры на длительный срок. А также то, что „Тоттенхэм“ очень хорош в этом сезоне, что плохо для „Челси“.

Кейн и Алли смогли бы играть почти в любом клубе мира. Но если не считать этого, „шпорам“ далеко до „Челси“».

Ранее Коул заявил, что полузащитник Эден Азар может стать лучшим игроком в истории «Челси».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
23:25 Анчелотти: «Мюллер умеет оказаться в нужном месте в нужное время» 2
22:58 Трезеге: «Победа в Лиге чемпионов - цель „Ювентуса“» 10
22:38 Агент Индио: «„Эшторил“ заинтересован в продаже игрока, ЦСКА будет легко оформить сделку» 57
22:14 Куртуа поддержал Кейлора Наваса 3
21:52 Моуриньо: «Уход Шнейдерлина и Депая - шанс для Туанзебе» 3
21:32 Луис Энрике: «Возможный вылет „Реала“ из Кубка Испании? Меня беспокоит лишь „Барселона“» 18
21:13 Джо Коул: «Азар будет лучшим игроком в истории „Челси“» 10
19:50 Делф: «Кажется, обо мне забыли» 6
19:08 Моуриньо: «Я всегда ощущал поддержку Фергюсона, даже когда мы были соперниками» 7
17:58 Аничебе расплакался, узнав о сроках своего восстановления от травмы 10
все материалы по этой теме
Турниры