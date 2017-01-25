Джо Коул: «Кейн и Алли хороши, но „Тоттенхэму“ далеко до „Челси“»

Бывший хавбек «Челси» Джо Коул отметил прогресс «Тоттенхэма», однако уверен, что «шпорам» пока далеко до команды Антонио Конте:

«Единственное, что заставит меня понервничать - возможная травма Диего Косты, которая выбьет его из игры на длительный срок. А также то, что „Тоттенхэм“ очень хорош в этом сезоне, что плохо для „Челси“.

Кейн и Алли смогли бы играть почти в любом клубе мира. Но если не считать этого, „шпорам“ далеко до „Челси“».

Ранее Коул заявил, что полузащитник Эден Азар может стать лучшим игроком в истории «Челси».