Джо Коул: «Кейн и Алли хороши, но „Тоттенхэму“ далеко до „Челси“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Тоттенхэм, Коул Джо, Алли Деле, Кейн Харри
Вчера, 23:36 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший хавбек «Челси» Джо Коул отметил прогресс «Тоттенхэма», однако уверен, что «шпорам» пока далеко до команды Антонио Конте:
«Единственное, что заставит меня понервничать - возможная травма Диего Косты, которая выбьет его из игры на длительный срок. А также то, что „Тоттенхэм“ очень хорош в этом сезоне, что плохо для „Челси“.
Кейн и Алли смогли бы играть почти в любом клубе мира. Но если не считать этого, „шпорам“ далеко до „Челси“».
Ранее Коул заявил, что полузащитник Эден Азар может стать лучшим игроком в истории «Челси».
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