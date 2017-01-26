Рейтинг@Mail.ru

«Саутгемптон» обыгрывает «Ливерпуль» и выходит в финал Кубка Лиги

Матч: ЛиверпульЛиверпуль0 : 1СаутгемптонСаутгемптон
Соккер.Ру // Англия. Кубок Лиги 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:55 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В ответном поединке 1/2 финала Кубка английской Лиги «Саутгемптон» вновь обыграл «Ливерпуль», чем обеспечил себя участие во втором в своей истории финале данного турнира.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 0:1 (0:0)
Голы: Лонг 90+1
Первый матч: 0:1

«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум 87), Джан (Ориги 78), Фирмино, Милнер, Старридж.
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Прfec (Хейбьерг 59), Редмонд (Симс 81), Дэвис, Родригес (Лонг 46), Ромеу.
Главный тренер: Клод Пюэль.

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:34
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:25
ответ пользователю ЧУРБАН95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:21
ответ пользователю Martini1987 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:20
ответ пользователю ЧУРБАН95 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 01:17
ответ пользователю 6_Paul_Pogba_6 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:12
ответ пользователю Martini1987 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 01:11
ответ пользователю mouzz (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 01:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:10
ответ пользователю 6_Paul_Pogba_6 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:09
ответ пользователю Martini1987 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 01:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:08
ответ пользователю mouzz (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 01:07
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 01:07
ответ пользователю mouzz (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:06
ответ пользователю 6_Paul_Pogba_6 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:06
ответ пользователю Red_team (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:06, редактировал Сегодня 01:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:05
ответ пользователю Martini1987 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:05
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:05
ответ пользователю Martini1987 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 01:03
ответ пользователю Ryan Giggs 11 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 01:02
ответ пользователю Martini1987 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:02, редактировал Сегодня 01:05
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 01:01
ответ пользователю Ryan Giggs 11 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:01
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 01:00
ответ пользователю Martini1987 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:12 Видео «Монако» переиграл «Нанси» и в финале Кубка Лиги встретится с ПСЖ 0
00:39 Видео «Ювентус» выбил «Милан» из Кубка Италии 22
Вчера
23:56 Видео Уганда и Мали сильнейшего не выявили 1
23:54 Видео Гол Салаха принёс Египту победу над Ганой. Обе сборные вышли в плей-офф 6
23:08 Видео «Эйбар» и «Атлетико» сыграли вничью, «матрасники» выходят в полуфинал Кубка Испании 6
22:27 «Сельта» - «Реал»: стартовые составы 15
22:22 «Ливерпуль» - «Саутгемптон»: стартовые составы 4
22:06 «Ювентус» - «Милан»: стартовые составы 15
20:44 «Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы 3
19:00 «Динамо» и «Дунайска Стреда» сильнейшего не выявили 9
все материалы по этой теме
Турниры