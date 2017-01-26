«Саутгемптон» обыгрывает «Ливерпуль» и выходит в финал Кубка Лиги
В ответном поединке 1/2 финала Кубка английской Лиги «Саутгемптон» вновь обыграл «Ливерпуль», чем обеспечил себя участие во втором в своей истории финале данного турнира.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Саутгемптон» – 0:1 (0:0)
Голы: Лонг 90+1
Первый матч: 0:1
«Ливерпуль»: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, Матип, Лаллана, Хендерсон, Коутиньо (Вейналдум 87), Джан (Ориги 78), Фирмино, Милнер, Старридж.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Тадич, Уорд-Прfec (Хейбьерг 59), Редмонд (Симс 81), Дэвис, Родригес (Лонг 46), Ромеу.
Главный тренер: Клод Пюэль.
Судья: Мартин Аткинсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Вообще надо было 2 состав выводить.