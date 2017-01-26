Финал Кубка России пройдёт в Сочи или Санкт-Петербурге
Сегодня, 10:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Президент РФС Виталий Мутко отметил, что финал Кубка России может состояться в Сочи или на новом стадионе в Санкт-Петербурге.
«Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому (финал Кубка России) нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место - это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там (на „Зенит-Арене“), поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка Конфедераций».
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