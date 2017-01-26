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Милевский: «„Тосно“ хочет оказаться на одном уровне с „Зенитом“ и „Спартаком“»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: мнение, Тосно, Милевский Артем
Сегодня, 10:47 | Источник: Footballua.tv | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал о своей готовности и о планах команды.

«Мы работаем с ребятами, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего мы хотим добиться, как мы хотим это сделать, поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как „Локомотив“, „Зенит“, „Спартак“ в следующем году.

Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.

Очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема».

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