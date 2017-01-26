Милевский: «„Тосно“ хочет оказаться на одном уровне с „Зенитом“ и „Спартаком“»
Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал о своей готовности и о планах команды.
«Мы работаем с ребятами, обсуждаем, какое у нас положение в турнирной таблице. Знаем, чего мы хотим добиться, как мы хотим это сделать, поэтому мы с каждой тренировкой прибавляем, верим в себя и надеемся оказаться наравне с такими командами, как „Локомотив“, „Зенит“, „Спартак“ в следующем году.
Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.
Очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема».
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Да и не дело 32-летнего человека обсуждать перспективы команды, в которой он случайно играет.
Когда он говорит, "мы работаем с ребятами, обсуждаем...., это выглядит, как будто он ведущий игрок.
В "Тосно" есть много хороших ребят, но почему от их имени говорит случайный попутчик.
И пусть завязывает, ,,редиска")))
А то кажется на ...боярышнике сидит))) в 18 году уровень Зенита и Спартака!)))