Иванович может перейти в «Зенит»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, которым интересовался «Спартак», в ближайшее время может стать игроком «Зенита», который ищет усиление обороны. Ожидается, что 32-летний серб подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой 5 млн евро за сезон. Ранее Иванович выступал в России за «Локомотив».