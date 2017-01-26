Иванович может перейти в «Зенит»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Челси, Иванович Бранислав
Сегодня, 12:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Защитник «Челси» Бранислав Иванович, которым интересовался «Спартак», в ближайшее время может стать игроком «Зенита», который ищет усиление обороны. Ожидается, что 32-летний серб подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой 5 млн евро за сезон. Ранее Иванович выступал в России за «Локомотив».
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нoГГано
Селекционеры спартака претендуют на свою команду в КВНе !:)
Шанхай Шеньхуа
бугагагаг ещё молод для народной команды бугага
wingback
33 года? Можно смело со спартачком в пердив отправляться, а потом остаться без клуба, когда спартачок расформируют...
Bearded man
Отличный игрок для Спартачей, подходит под все критерии: не нужен в клубе, пенсионер, огромная личка))))
Gloomy59
Российский клуб ПЕНСИОНЕРОВ ЕВРОПЫ!!!!!
ПерекатиПоле
А ведь опять пульнут десяток миллионов народных нефте-долларов!
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интересно как пташки теперь запоют))
нoГГано
Селекционеры спартака претендуют на свою команду в КВНе !:)
Шанхай Шеньхуа
бугагагаг ещё молод для народной команды бугага
wingback
33 года? Можно смело со спартачком в пердив отправляться, а потом остаться без клуба, когда спартачок расформируют...
Bearded man
Отличный игрок для Спартачей, подходит под все критерии: не нужен в клубе, пенсионер, огромная личка))))
Gloomy59
Российский клуб ПЕНСИОНЕРОВ ЕВРОПЫ!!!!!
ПерекатиПоле
А ведь опять пульнут десяток миллионов народных нефте-долларов!
----------------------------------------------------------
интересно как пташки теперь запоют))
так что не считается))
Сегодня 13:31
Так этого и не требуется. Символ Зенита - это лев.
Аристократ может быть львом, это достойно и уважаемо.
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пхаха, пацаны, кто нибудь знал, что символ зенита -лев?))))
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Кстати, я вроде тебя спрашивал, откуда растут ноги вранья про "боление за Локомотив" -- ты всегда умолкал и соглашался, что спартачи заинтересованы брехать просто потому, что отвечать по сути моих сообщений вы не способны.
Озаботься-ка ты петушиным символом на гербе казанской команды - здоровее будешь.
Ну земляне и отдали им Зенит-арену.)))))
Вот куда ветер дует,туда и стрелочка поворачивается.Закон природы))
Аристократ может быть львом, это достойно и уважаемо.
-
А вот свиньёй аристократ точно быть не может.
Но он в Зените играть будет в основе
За этот отработанный материал,даже в китае ни хотят платить такие деньги,
но зинит все может))))
ахахаха
КЛОУНЫ!!!!!!
БУГАГАГАГАГА