Рейтинг@Mail.ru

Иванович может перейти в «Зенит»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Челси, Иванович Бранислав
Сегодня, 12:44 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, которым интересовался «Спартак», в ближайшее время может стать игроком «Зенита», который ищет усиление обороны. Ожидается, что 32-летний серб подпишет контракт на 2,5 года с зарплатой 5 млн евро за сезон. Ранее Иванович выступал в России за «Локомотив».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:50
ответ пользователю RussianHorse (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:47
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:45
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:45
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 13:44
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:43
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:42
ответ пользователю DRAKON 16RU (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:40
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:37
ответ пользователю ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:35
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:34
ответ пользователю FILL31185 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 13:33
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:31
ответ пользователю Spartak_Rulit (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 13:30
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:22
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 13:21
ответ пользователю Т34 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:19
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:18
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:16
ответ пользователю wingback (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 13:15
Показать
Немного троллинга
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
16:19 «Динамо» ведёт переговоры по Дьякову 15
15:45 Яковлев остался в «Анжи» с понижением зарплаты 58
15:40 В «Уфе» подтвердили интерес к Беленову 13
12:47 Агент: «Договорённость с клубом РФПЛ у Беленова есть» 18
12:38 Кудряшов: «Риера сам предложил помочь „Томи“» 38
11:00 Агент Олунги: «Клуб из Китая предложил более выгодные условия, чем ЦСКА» 192
09:42 Слухи «Халл Сити» интересуется М'Вила 45
04:57 Слухи «Спартак» интересуется ганским форвардом Двамена из клуба второго дивизиона Австрии 33
04:36 «Томь» просматривает бывшего полузащитника сборной Испании Риеру 10
03:17 Слухи «Зенит» может обменять Кришито на Раноккию 21
все материалы по этой теме
Турниры