«Уфа» подписала Кэтэлина Карпа
Сегодня, 13:54 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
«Уфа» продолжает усиливать состав перед второй частью сезона. Очередным новичком клуба стал 23-летний молдавский футболист Кэтэлин Карп. Ранее защитник выступал за киевское «Динамо», а также румынские клубы ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул». Контракт с ним рассчитан на 3,5 года.
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