«Уфа» подписала Кэтэлина Карпа

«Уфа» продолжает усиливать состав перед второй частью сезона. Очередным новичком клуба стал 23-летний молдавский футболист Кэтэлин Карп. Ранее защитник выступал за киевское «Динамо», а также румынские клубы ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул». Контракт с ним рассчитан на 3,5 года.