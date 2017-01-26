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«Уфа» подписала Кэтэлина Карпа

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Уфа, Карп Кэтэлин
Сегодня, 13:54 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

«Уфа» продолжает усиливать состав перед второй частью сезона. Очередным новичком клуба стал 23-летний молдавский футболист Кэтэлин Карп. Ранее защитник выступал за киевское «Динамо», а также румынские клубы ЧФР, «Стяуа» и «Вииторул». Контракт с ним рассчитан на 3,5 года.

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