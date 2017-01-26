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ФИФА отклонила требование «Рубина» признать трансфер Азмуна в «Ростов» незаконным

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Ростов, Рубин, Азмун Сердар
Сегодня, 14:53 | Источник: Championat.com | Редакция: Сергей Иванов

Юрист Михаил Прокопец рассказал, что ФИФА отклонила все требования «Рубина», который хотел признать незаконным переход Сердара Азмуна в «Ростов».

«Сегодня ФИФА прислала нам решение по делу Сердара Азмуна против „Рубина“. Нам прислали не полное решение, а только результаты. Согласно этому решению ФИФА, все требования „Рубина“ были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также „Рубин“ требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на „Ростов“. Напротив, „Рубин“ теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним.

Никаких нарушений при расторжении договора Сердара Азмуна и „Рубина“ не было. Хотя казанский клуб очень часто об этом говорил. Никаких поддельных документов не было, о которых часто упоминал „Рубин“. Мы предоставили в ФИФА все оригиналы документов, в том числе и оригинал трудового договора и экспертизу».

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