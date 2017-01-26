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«Рубин» обыграл софийский ЦСКА

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Межсезонье, Рубин, ЦСКА Сф
Сегодня, 16:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Проводящий сборы в Испании «Рубин» обыграл в товарищеском матче софийский ЦСКА со счетом 4:2. В составе казанцев голами отличились Жонатас, Оздоев, Ахметов и Цакташ.

«Рубин»: Рыжиков (Нестеренко 45), Серхио Санчес (Камболов 45), Бурлак (Самбрано 45), Устинов (Кверквелия 45), Бауэр (Набиуллин 45), Сонг (Михайлов 45), Оздоев (Билялетдинов 45), М`Вила (Гекдениз 45), Лестьенн (Цакташ 45), Жонатас (Ахметов 45), Рочина (Жемалетдинов 45).

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