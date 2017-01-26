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Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборе в Испании

Соккер.Ру // Межсезонье, ЦСКА, Акинфеев Игорь
Сегодня, 17:53 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к команде на втором сборе в испанском Кампоаморе. Первый сбор вратарь пропустил из-за травмы колена, которую он залечивал в Германии.

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