Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборе в Испании
Сегодня, 17:53 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к команде на втором сборе в испанском Кампоаморе. Первый сбор вратарь пропустил из-за травмы колена, которую он залечивал в Германии.
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Игорю здоровья и удачных игр.
Игорю здоровья и удачных игр.
В успех не верим?
Троли они такие...
Удачи команде.
Это Велик виноват.
Игорю здоровья и удачных игр.
наш ты рекордсмен)