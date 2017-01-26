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Агент: «Индио был бы рад перейти в ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Эшторил, Индио Матеус
Сегодня, 19:36 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Мануэль Пирес, агент полузащитника «Эшторила» Матеуса Индио, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в ЦСКА.

«Я получал запросы от российских и европейских клубов, которые интересуются условиями перехода Матеуса. Что касается возможного интереса со стороны ЦСКА, то могу сказать только одно: это очень интересный вариант, и Индио был бы рад присоединиться к такой хорошей команде. Ведь как раз сейчас они находятся на сборах в Испании, совсем недалеко от Лиссабона. 

„Эшторил“ очень заинтересован в том, чтобы трансфер Индио состоялся в зимнее трансферное окно. Если он действительно окажется интересен и нужен ЦСКА, то клуб уже должен быть в курсе условий трансфера, чтобы сделать официальное предложение».

Ранее сообщалось, что ЦСКА дает 3.5 млн евро за 20-летнего игрока.

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