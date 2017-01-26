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Джовинко: «У меня было предложение от „Барселоны“, но я бы там подавал мячи»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Торонто, Джовинко Себастьян
Вчера, 23:02 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко порассуждал о своем будущем и рассказал о предложении от «Барселоны».

«Китай действительно очень активен на трансферном рынке. Я счастлив в „Торонто“, но не знаю, какие планы у клуба.

Это правда, что в недавнем прошлом у меня было предложение от „Барселоны“. Но если бы я туда перешел, то был бы боллбоем. Месси, Неймар и Суарес будут играть даже с одной ногой, поэтому я не был заинтересован в этом переходе».

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