Джовинко: «У меня было предложение от „Барселоны“, но я бы там подавал мячи»
Вчера, 23:02 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко порассуждал о своем будущем и рассказал о предложении от «Барселоны».
«Китай действительно очень активен на трансферном рынке. Я счастлив в „Торонто“, но не знаю, какие планы у клуба.
Это правда, что в недавнем прошлом у меня было предложение от „Барселоны“. Но если бы я туда перешел, то был бы боллбоем. Месси, Неймар и Суарес будут играть даже с одной ногой, поэтому я не был заинтересован в этом переходе».
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Парень хорошо рассуждает, правильно что не перешел, шансов играть было бы крайне низкие.
Парень хорошо рассуждает, правильно что не перешел, шансов играть было бы крайне низкие.
Парень хорошо рассуждает, правильно что не перешел, шансов играть было бы крайне низкие.