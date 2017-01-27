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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и прошла в полуфинал Кубка Испании

Матч: БарселонаБарселона5 : 2Реал СосьедадРеал Сосьедад
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 01:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» вновь переиграла «Реал Сосьедад». Таким образом, каталонцы вышли в следующую стадию турнира.

Барселона, стадион «Камп Ноу».

«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 5:2 (1:0)
Голы: Д. Суарес 17, 82, Месси 55 (пен), Л. Суарес 63, Туран 80 — Хуанми 62, Виллиан Жозе 72.
Первый матч 1-0

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Ракитич 66), Д. Суарес, Серхи Роберто (Алеиш Видаль 46), Андре Гомеш, Неймар (Туран 75), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.

«Реал Сосьедад»:  Рульи, Навас, Берчиче, Элустондо (Одриосола 76), Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Хуанми 57), Прието (Каналес 57), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

Предупреждения: Неймар 40, Альба 40, Вела 40, Берчиче 43, Л. Суарес 51, Мартинес 54.

Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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