«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» и прошла в полуфинал Кубка Испании
В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» вновь переиграла «Реал Сосьедад». Таким образом, каталонцы вышли в следующую стадию турнира.
Барселона, стадион «Камп Ноу».
«Барселона» - «Реал Сосьедад» - 5:2 (1:0)
Голы: Д. Суарес 17, 82, Месси 55 (пен), Л. Суарес 63, Туран 80 — Хуанми 62, Виллиан Жозе 72.
Первый матч 1-0
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Ракитич 66), Д. Суарес, Серхи Роберто (Алеиш Видаль 46), Андре Гомеш, Неймар (Туран 75), Месси, Л. Суарес.
Главный тренер: Луис Энрике.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Берчиче, Элустондо (Одриосола 76), Мартинес, Сурутуса, Ильярраменди, Вела (Хуанми 57), Прието (Каналес 57), Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
Предупреждения: Неймар 40, Альба 40, Вела 40, Берчиче 43, Л. Суарес 51, Мартинес 54.
Судья: Хуан Мартинес Мунуэра.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Хорошая игра получилась)
Второй тайм вообще огонь)))
Почти все молодцом сыграли, вот только Гомеш вообще не о чем, да и Видаль сейчас мне кажется намного интереснее Роберто смотрится.
Денис Суарес красавец,у него есть талант, надеюсь из него будет толк.
Туран тоже молодец, на позиции Неймара он всегда полезно играет, очень рад за турка!
Ещё хотелось бы отметить Умтити и Пике, несмотря на пропущенные голы они отлично сыграли.
Мне нравится игра Умтити)
Месси тоже, как всегда на высоте!
Жаль только, что Реал испугавшись встречи с Барсой в полуфинале быстро слился с кубка, хотя не факт в принципе, что слились, ведь Сельта в обоих матчах была сильнее и на классе победила.
Ну да ладно, ещё раз всех с победой и вперёд за очередным кубком!
Хорошая игра получилась)
Второй тайм вообще огонь)))
Почти все молодцом сыграли, вот только Гомеш вообще не о чем, да и Видаль сейчас мне кажется намного интереснее Роберто смотрится.
Денис Суарес красавец,у него есть талант, надеюсь из него будет толк.
Туран тоже молодец, на позиции Неймара он всегда полезно играет, очень рад за турка!
Ещё хотелось бы отметить Умтити и Пике, несмотря на пропущенные голы они отлично сыграли.
Мне нравится игра Умтити)
Месси тоже, как всегда на высоте!
Жаль только, что Реал испугавшись встречи с Барсой в полуфинале быстро слился с кубка, хотя не факт в принципе, что слились, ведь Сельта в обоих матчах была сильнее и на классе победила.
Ну да ладно, ещё раз всех с победой и вперёд за очередным кубком!
играли на классе. и парой реал сосьедад создавал нам проблемы. не хватало прессинга
но в такой момент мастерство выходит на первый план
я даже понимать не хочу как можно вообше месси сравнить с кем либа .
и как может какой то другой футболист называтся лучшим когда на планете существует месси
что еше он должен сделать чтобы все поняли кто лучший футболист на земле
в целом сыграли хорошо
мое личное мнение
видаль должен быть в старте . при всем уважении к роберто . кто угодна пусть спорит со мной но считаю вадаля игроком старта
он быстрее роберто . техничнее . кпд выше. и брака меньше.
в прошлом матче забил гол.
здесь отдал голевую и создал момент
он открывается под передачу просто космос
арда лев. настоящий боец
считаю в мире нет игрока с лучшим голевым чутьем чем у него
он всегда открывается там где надо.
он должен играть в центре в старте . на пару с иньестой и бускетсом
всех братьев блаугранас еше раз с победой
visca el barça visca catalunya
играли на классе. и парой реал сосьедад создавал нам проблемы. не хватало прессинга
но в такой момент мастерство выходит на первый план
я даже понимать не хочу как можно вообше месси сравнить с кем либа .
и как может какой то другой футболист называтся лучшим когда на планете существует месси
что еше он должен сделать чтобы все поняли кто лучший футболист на земле
в целом сыграли хорошо
мое личное мнение
видаль должен быть в старте . при всем уважении к роберто . кто угодна пусть спорит со мной но считаю вадаля игроком старта
он быстрее роберто . техничнее . кпд выше. и брака меньше.
в прошлом матче забил гол.
здесь отдал голевую и создал момент
он открывается под передачу просто космос
арда лев. настоящий боец
считаю в мире нет игрока с лучшим голевым чутьем чем у него
он всегда открывается там где надо.
он должен играть в центре в старте . на пару с иньестой и бускетсом
всех братьев блаугранас еше раз с победой
visca el barça visca catalunya
религию оставь
арда че тоже еврей?
какая разница какой веры команда?
у нас титульный спонсор годами арабский был в отличии от вашего
и че это тоже шас обсуждать?
поясню: Футбол это как правила и бизнесс тоже. и в принципе все любят зрелише . конкуренцию . многим особенно в европе болельщикам нравится мясо кровь . образно выражаясь
а при такой вражде и создается зрелише и конкуренция. тобиш интереса появляется больше
мне к примеру как болельщику не интересно включить матч чемпионата германии . так ни какой конкуренции баварии. единственная боруссия которая давала бой и ее скупила бавария
тоже самой франция с псж ( хотя в этом мезоне более менее конкуренция)
либо италия с ювентусом
а в испании за стчет барсы и реала чемпионат считается лучшим на ряду с англиским
ну и атлетико примкнул сейчас. и севилия не плохо в этом сезоне
это как в юфс . если ты смотриш ( там сначала соперники до боя покрывают друг друга матом итд. а потом дерутся. за счет вражды поднимают интерес
Будешь подлизываться к ним?
Поверь, это ты зря сказал!
Я умею признавать факты! Я между прочим поздравил норм болелов Барсы, после прошлого матча!
как говорится Улыбка))))) продлевает жизнь....
или все голы барсы нечестные, или реалу что-то не засчитали? понимаешь, насколько глупо и забавно это звучит?)
они не охватывают всех
тут не мало с той и другой стороны людей которые норм обшаются
но это многие годы. всю жизнь эта было . эта вражда
это как львы с гиенами которые не когда не будут дружны
и не важно испания ли это москва . соккер ли это да хоть африка
эти две команды . их болельшики . их люди . эти два города
будут всегда враждовать . как 100 лет враждавали так и будут . не ты ни кто другой это не изменит
плохо это либо хорошо каждый решит сам. го по факту это так
Ну и второй гол Дениса просто шик. Как Месси разыграл и как Дениска закончил это.
Но в адрес Барсы и особенно Месси всегда гадости и еще удивляется, когда другие делают также)