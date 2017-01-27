Молло: «Очень рад оказаться в „Зените“, где так много отличных игроков»

Новичок «Зенита» Йоан Молло отметил высокий класс игроков петербургского клуба и добавил, что работа в таком коллективе — хороший способ расти над собой:

«Я очень рад оказаться в „Зените“, где так много отличных игроков. Это хороший способ расти над собой. Я люблю играть с сильными футболистами. Это мотивирует меня, заставляет стать лучше своих партнеров. Мы одна команда, коллектив. Но при этом, находится в компании таких ребят — огромная мотивация для меня. Моя главная цель — становиться лучше».