«Саутгемптон» предложил 18 млн евро за Габбьядини

«Саутгемптон» не оставляет попыток приобрести нападающего «Наполи» Маноло Габбьядини. Предыдущие предложения английского клуба по 25-летнему игроку были отклонены, но «святые» увеличили размер суммы, которую они готовы заплатить за форварда, с 15 до € 18 млн.

Напомним, что «Наполи» хочет выручить на трансфере Габбьядини, как минимум, € 20 млн.