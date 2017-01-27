«Саутгемптон» предложил 18 млн евро за Габбьядини
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Саутгемптон, Наполи, Габбьядини Маноло
Сегодня, 06:03 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
«Саутгемптон» не оставляет попыток приобрести нападающего «Наполи» Маноло Габбьядини. Предыдущие предложения английского клуба по 25-летнему игроку были отклонены, но «святые» увеличили размер суммы, которую они готовы заплатить за форварда, с 15 до € 18 млн.
Напомним, что «Наполи» хочет выручить на трансфере Габбьядини, как минимум, € 20 млн.
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