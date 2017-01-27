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Джеррард встретился с Терри накануне матча «Ливерпуль» - «Челси»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-ЧелсиЧелси
Начало матча: 31.01.2017, 23:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Джеррард Стивен, Терри Джон
Сегодня, 09:20 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне работающий в академии «красных», встретился с капитаном «Челси» Джоном Терри накануне матча 23-го тура АПЛ между командами:

«Было здорово обсудить с Джоном Терри все те битвы, участниками которых мы были за все эти годы, накануне важной игры во вторник. Спасибо за то, что нашел время, приятель».

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