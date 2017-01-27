Джеррард встретился с Терри накануне матча «Ливерпуль» - «Челси»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне работающий в академии «красных», встретился с капитаном «Челси» Джоном Терри накануне матча 23-го тура АПЛ между командами:

«Было здорово обсудить с Джоном Терри все те битвы, участниками которых мы были за все эти годы, накануне важной игры во вторник. Спасибо за то, что нашел время, приятель».