Дзагоев: « Я не считаю себя звездой. Вот Фернандес, Вернблум - звёзды»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, ЦСКА, Дзагоев Алан, Фернандес Марио, Вернблум Понтус
Сегодня, 09:31 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не согласен с теми, кто считает его звездой «армейцев»:
«Не посещают ли мысли, что приходится играть в клубе, где лучших продают, новых почти не покупают, а я единственная звезда? Я не считаю себя звездой. И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они звезды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец. Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса».
Ранее Дзагоев оценил шансы «армейцев» на защиту титула чемпионов по итогам нынешнего сезона РФПЛ.
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