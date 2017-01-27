Д. Суарес: «У меня есть особое взаимопонимание с Месси»
Сегодня, 09:42 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, оформивший дубль в ворота «Реала Сосьедад» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании, признался, что ему легко играть рядом с Лионелем Месси:
«У меня есть особое взаимопонимание с Лео. Когда я играю рядом с ним, у меня все получается.
Мои успехи - заслуги команды. Думаю, мы доминировали в матче с „Реалом Сосьедад“ с самого начала, несмотря на прессинг соперника. Пропустив, оппонент начал раскрываться, оставляя свободные зоны, а наше трио нападающих за такое уничтожает».
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Прорвало парнишку.
Им будет что вспомнить по окончании шикарной спортивной карьеры.
Пока король - Пеле, но придет время и Лионель получит свой титул.