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Венгер: «Я поговорил с Джакой насчёт его дисциплины»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Венгер Арсен , Джака Гранит
Сегодня, 09:55 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что провел воспитательную беседу с хавбеком «канониров» Гранитом Джакой, который схлопотал четырехматчевую дисквалификацию за удаление в матче с «Бернли»:

«Мы обговорили с ним момент с его удалением, но, пересмотрев его несколько раз, я понял, что подкат был жестким, но не опасным.

Вышло неуклюже. Граниту нужно сделать выводы, но не думаю, что он хотел травмировать соперника. Теперь мы потеряем его на 4 игры во время важной части сезона».

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