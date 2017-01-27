Венгер: «Я поговорил с Джакой насчёт его дисциплины»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что провел воспитательную беседу с хавбеком «канониров» Гранитом Джакой, который схлопотал четырехматчевую дисквалификацию за удаление в матче с «Бернли»:

«Мы обговорили с ним момент с его удалением, но, пересмотрев его несколько раз, я понял, что подкат был жестким, но не опасным.

Вышло неуклюже. Граниту нужно сделать выводы, но не думаю, что он хотел травмировать соперника. Теперь мы потеряем его на 4 игры во время важной части сезона».