«Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» не заинтересованы в приобретении Руни
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Шанхай СИПГ, Шанхай Шэньхуа, Руни Уэйн
Сегодня, 10:27 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Шанхайская футбольная ассоциация отрицает то, что клубы «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» проявляют интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни:
«Насколько нам известно, оба шанхайских клуба завершили свою деятельность на трансферном рынке. Более того, в ростере этих команд не осталось места для легионеров. Поэтому информация об интересе клубов к Уэйну Руни беспочвенна и является фикцией.
Оба шанхайских клуба намерены выполнять новые правила Китайской футбольной ассоциации».
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