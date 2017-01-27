Рейтинг@Mail.ru

«Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» не заинтересованы в приобретении Руни

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Шанхай СИПГ, Шанхай Шэньхуа, Руни Уэйн
Сегодня, 10:27 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Шанхайская футбольная ассоциация отрицает то, что клубы «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» проявляют интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни:

«Насколько нам известно, оба шанхайских клуба завершили свою деятельность на трансферном рынке. Более того, в ростере этих команд не осталось места для легионеров. Поэтому информация об интересе клубов к Уэйну Руни беспочвенна и является фикцией.

Оба шанхайских клуба намерены выполнять новые правила Китайской футбольной ассоциации».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:42
ответ пользователю Казанский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:56 Оуэн: «Не уверен, что „Тоттенхэм“ согласился бы продать Алли в „Реал“» 1
09:55 Венгер: «Я поговорил с Джакой насчёт его дисциплины» 3
09:02 Это'О: «Фото с футболкой „Амкара“? Это подарок на 36-летие» 7
08:43 Марадона: «Не переношу тех, кто не ценит Месси. В своей жизни я не встречал такого игрока» 33
08:34 Виейра: «„Нью-Йорк Сити“ не интересуется Хедирой» 2
08:27 Луис Энрике: «В финале Кубка Испании хотел бы сыграть с „Сельтой“» 11
08:12 Ньянг: «Играть в Премьер-Лиге - моя мечта» 3
Вчера
23:27 Моуриньо: «Накажут ли Венгера? Не знаю, я никогда не толкал арбитров» 17
23:12 Левандовски: «Мюллеру не хватает немного удачи» 8
23:02 Джовинко: «У меня было предложение от „Барселоны“, но я бы там подавал мячи» 6
все материалы по этой теме
Турниры