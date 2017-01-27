«Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» не заинтересованы в приобретении Руни

Шанхайская футбольная ассоциация отрицает то, что клубы «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» проявляют интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Уэйну Руни:

«Насколько нам известно, оба шанхайских клуба завершили свою деятельность на трансферном рынке. Более того, в ростере этих команд не осталось места для легионеров. Поэтому информация об интересе клубов к Уэйну Руни беспочвенна и является фикцией.

Оба шанхайских клуба намерены выполнять новые правила Китайской футбольной ассоциации».