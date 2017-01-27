Джеко: «Улицы Рима напоминают улицы Сараево после бомбёжек»
Сегодня, 13:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от жизни в Риме:
«В Англии на меня оказывали меньше давления. Это нормально, когда вас критикуют за плохую игру. Но в Риме, как в Боснии, вас тут не критикуют, а унижают. Поэтому я привык к этому.
Рим - чудесный город, особенно для тех, кто пожил в чудесных Манчестере и Вольфсбурге. Хотя, конечно, передвижение на машине здесь - проблема: улицы Рима напоминают улицы Сараево после бомбежек.
Видно, что город переживает кризис. Властям нужно вкладывать деньги в благоустройство улиц, нельзя это дело забрасывать».
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а то у тя кризис начнется,если трепать я зыком не перестанешь.