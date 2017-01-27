Рейтинг@Mail.ru

Джеко: «Улицы Рима напоминают улицы Сараево после бомбёжек»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Джеко Эдин
Сегодня, 13:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от жизни в Риме:

«В Англии на меня оказывали меньше давления. Это нормально, когда вас критикуют за плохую игру. Но в Риме, как в Боснии, вас тут не критикуют, а унижают. Поэтому я привык к этому.

Рим - чудесный город, особенно для тех, кто пожил в чудесных Манчестере и Вольфсбурге. Хотя, конечно, передвижение на машине здесь - проблема: улицы Рима напоминают улицы Сараево после бомбежек.

Видно, что город переживает кризис. Властям нужно вкладывать деньги в благоустройство улиц, нельзя это дело забрасывать».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:57
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:32
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:56 Роббен: «У „Баварии“ есть всё необходимое, чтобы выиграть требл» 1
13:44 Марадона: «Впервые я попробовал наркотики в „Барселоне“» 8
13:05 Фердинанд: «Бэйл или Гризманн? У МЮ есть деньги, я бы купил обоих» 10
12:48 Хангеланд: «Адебайор в тренажёрном зале пил кофе с маффинами, а не работал» 6
11:14 Раньери: «Руководство „Лестера“ недовольно результатами клуба» 4
10:56 Оуэн: «Не уверен, что „Тоттенхэм“ согласился бы продать Алли в „Реал“» 7
10:27 «Шанхай Шэньхуа» и «Шанхай СИПГ» не заинтересованы в приобретении Руни 7
09:55 Венгер: «Я поговорил с Джакой насчёт его дисциплины» 6
09:02 Это'О: «Фото с футболкой „Амкара“? Это подарок на 36-летие» 7
08:43 Марадона: «Не переношу тех, кто не ценит Месси. В своей жизни я не встречал такого игрока» 47
все материалы по этой теме
Турниры