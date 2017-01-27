Джеко: «Улицы Рима напоминают улицы Сараево после бомбёжек»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко поделился впечатлениями от жизни в Риме:

«В Англии на меня оказывали меньше давления. Это нормально, когда вас критикуют за плохую игру. Но в Риме, как в Боснии, вас тут не критикуют, а унижают. Поэтому я привык к этому.

Рим - чудесный город, особенно для тех, кто пожил в чудесных Манчестере и Вольфсбурге. Хотя, конечно, передвижение на машине здесь - проблема: улицы Рима напоминают улицы Сараево после бомбежек.

Видно, что город переживает кризис. Властям нужно вкладывать деньги в благоустройство улиц, нельзя это дело забрасывать».