Ватцке: «Некоторым людям следует извиниться перед Гётце»
Сегодня, 15:06 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что полузащитник «шмелей» Марио Гетце еще принесет пользу клубу:
«Не считаю ли я, что лучшие годы Гетце остались в прошлом? Конечно, нет! Уверен, что некоторым людям следует извиниться перед Марио, если у них хватит на это смелости.
При Тухеле мы не подписывали игроков, которых тренер не хотел видеть в команде. Это касается и Гетце.
Для всех будет лучше, если Марио останется в клубе еще на несколько лет. Мы не планируем расставаться с ним».
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А пока Гётце никаких извинений не заслуживает. Как присел на скамью в Баварии, так и не слез до сих пор. Бледная тень себя самого. Жалко парня. Очевидно лишь Клопп мог по самое не хочу донести до него как нужно играть, а без дяди Юры Марио этого не понимает)
Вы шутите??? А ничего, что ему сейчас всего 24???)))))))))))))))))))))))))))