Ватцке: «Некоторым людям следует извиниться перед Гётце»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что полузащитник «шмелей» Марио Гетце еще принесет пользу клубу:

«Не считаю ли я, что лучшие годы Гетце остались в прошлом? Конечно, нет! Уверен, что некоторым людям следует извиниться перед Марио, если у них хватит на это смелости.

При Тухеле мы не подписывали игроков, которых тренер не хотел видеть в команде. Это касается и Гетце.

Для всех будет лучше, если Марио останется в клубе еще на несколько лет. Мы не планируем расставаться с ним».