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«Анжи» ведет переговоры по Брызгалову, Дьякову и Будковскому

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Терек, Шахтер Дн, Динамо М, Дьяков Виталий, Брызгалов Сергей, Будковский Филипп
Сегодня, 18:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

«Анжи» интересуется защитником «Терека» Сергеем Брызгаловым, оборонцем московского «Динамо» Виталием Дьяковым и нападающим донецкого «Шахтера» Филиппом Будковским.

«Мы можем сказать, что к Брызгалову имеется интерес со стороны клуба и главного тренера.

По Будковскому и Дьякову ведутся переговоры, но говорить об уже заключенном арендном соглашении мы не можем. Когда что-то станет известно, мы объявим на сайте», — сообщает пресс-служба «Анжи».

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