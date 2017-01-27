«Анжи» ведет переговоры по Брызгалову, Дьякову и Будковскому

«Анжи» интересуется защитником «Терека» Сергеем Брызгаловым, оборонцем московского «Динамо» Виталием Дьяковым и нападающим донецкого «Шахтера» Филиппом Будковским.

«Мы можем сказать, что к Брызгалову имеется интерес со стороны клуба и главного тренера.

По Будковскому и Дьякову ведутся переговоры, но говорить об уже заключенном арендном соглашении мы не можем. Когда что-то станет известно, мы объявим на сайте», — сообщает пресс-служба «Анжи».