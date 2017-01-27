«Анжи» ведет переговоры по Брызгалову, Дьякову и Будковскому
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Терек, Шахтер Дн, Динамо М, Дьяков Виталий, Брызгалов Сергей, Будковский Филипп
Сегодня, 18:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
«Анжи» интересуется защитником «Терека» Сергеем Брызгаловым, оборонцем московского «Динамо» Виталием Дьяковым и нападающим донецкого «Шахтера» Филиппом Будковским.
«Мы можем сказать, что к Брызгалову имеется интерес со стороны клуба и главного тренера.
По Будковскому и Дьякову ведутся переговоры, но говорить об уже заключенном арендном соглашении мы не можем. Когда что-то станет известно, мы объявим на сайте», — сообщает пресс-служба «Анжи».
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Очень яркие крайки - Дудиев, Мусалов, Тигиев, Кацаев.
Осталось усилить атакующую линию. Надеюсь, наши вытащат Хубулова из Кубани и реанимируют Яковлева до уровня его игры в 12-13гг.
Очень жаль, что ушел Боли. В Асильдарова и Будковского верится с трудом.