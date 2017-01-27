Конте: «Бегович сможет покинуть „Челси“, если мы найдем ему замену»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал последние трансферные слухи вокруг команды в преддверии завтрашнего матча Кубка Англии с «Брентфордом».

«Мы разрешим Беговичу покинуть клуб, если сможем найти ему равноценную замену. Если не сможем, то Асмир останется. На данный момент он является игроком „Челси“ и завтра выйдет на поле.

Подпишем ли мы полевого игрока зимой? Я не знаю. Я доволен своей командой.

Завтрашняя игра будет хорошей возможностью посмотреть в деле на тех футболистов, кто получает мало практики. Мы хотим победить. Только после этого будем думать о „Ливерпуле“».