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Конте: «Бегович сможет покинуть „Челси“, если мы найдем ему замену»

Матч: ЧелсиЧелси-:-БрентфордБрентфорд
Начало матча: Завтра, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио , Бегович Асмир
Сегодня, 20:21 | Источник: Твиттер ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал последние трансферные слухи вокруг команды в преддверии завтрашнего матча Кубка Англии с «Брентфордом».

«Мы разрешим Беговичу покинуть клуб, если сможем найти ему равноценную замену. Если не сможем, то Асмир останется. На данный момент он является игроком „Челси“ и завтра выйдет на поле.

Подпишем ли мы полевого игрока зимой? Я не знаю. Я доволен своей командой. 

Завтрашняя игра будет хорошей возможностью посмотреть в деле на тех футболистов, кто получает мало практики. Мы хотим победить. Только после этого будем думать о „Ливерпуле“».

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