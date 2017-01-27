«Рома» арендует у «Лиона» Гренье

Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье, которым ранее интересовался «Милан», будет арендован «Ромой». Аренда будет рассчитана до конца сезона, римляне также имеют право выкупа 26-летнего футболиста. Завтра футболист пройдет медосмотр, после чего будут улажены последние формальности. По слухам, «волки» смогут выкупить хавбека за 3.5 млн евро.

Гренье выступает за «Лион» с 2009 года. Всего он провел за клуб 152 матча и забил 18 голов.