Цаллагов: «Перешел в „Зенит“ не для того, чтобы протирать скамейку запасных»

Новичок «Зенита» Ибрагим Цаллагов рассказал, что намерен бороться за место в основе «сине-бело-голубых». Также он порассуждал о гонке за «Спартаком», от которого клуб из Петербурга на данный момент отстает на пять очков.

«Не был бы готов к конкуренции — не перешел бы в „Зенит“, поскольку меня все устраивало в „Крыльях Советов“. На самом деле конкуренция является двигателем прогресса и всем футболистам идет только на пользу. Выдержу, не выдержу — время покажет. Но я приехал в Петербург не для того, чтобы протирать скамейку запасных.

Да, я готов мыслить как победитель. Опять же, все станет ясно со временем. Смогу ли я доказать, что имею право играть в основном составе — другой вопрос. Но в том, что я хочу попытаться, можете не сомневаться.

Пять очков отставания от „Спартака“ не критичны. Нам надо побеждать в каждой игре, конкурент непременно оступится. Впереди и очная встреча в Москве — следовательно, можно считать, что все в наших руках. Матч с „Андерлехтом“? Мы все очень ответственно проходим этот этап подготовки. Скажу о себе — я буду стараться больше, чем на сто процентов. Сомнению не подлежит».