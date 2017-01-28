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Лепёхин: «Есть вопросы по мотивации Ивановича»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Челси, Иванович Бранислав, Лепехин Константин
Сегодня, 05:13 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о возможном переходе сербского защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в петербургский клуб:

«Безусловно, это футболист уровня английского чемпионата, это говорит само за себя. За „Челси“ он играет с 2008 года, что подтверждает его класс. Наверное, в Премьер-Лигу попасть случайно можно, но закрепиться там и заиграть дано не каждому, ведь это лучшая лига в мире. Уверен, он поможет нашей команде.

У меня есть вопросы по его мотивации, и этот вопрос стандартный. Насколько мотивирован Иванович играть и доказывать — мне неизвестно. С каждым приездом в Россию именитого легионера я убеждаюсь, что главная цель их перехода в отечественные клубы — деньги. Он будет получать 5 миллионов евро в год? Я считаю, что такие деньги для любого игрока российского чемпионата - это много».

Напомним, что на 32-летнего игрока «Челси» также претендует «Вест Бромвич».

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