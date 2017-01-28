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Коутиньо: «Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Хочу встать с ними в один ряд»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 10:54 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, накануне продливший контракт с «красными», не скрывает своих амбиций:

«Я понимаю, что стоит за словом „Ливерпуль“. Это Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Я здесь уже не первый год, не новичок. Я это понимаю.

И продлевая контракт с „Ливерпулем“, я ставлю перед собой цель однажды встать в один ряд с этими игроками. Это легенды. Успех футболиста определяется либо его верностью клубу, либо титулами. Либо тем и другим. Чтобы стать частью этой компании, мне предстоит еще многого добиться».

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