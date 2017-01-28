Коутиньо: «Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Хочу встать с ними в один ряд»
Сегодня, 10:54 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, накануне продливший контракт с «красными», не скрывает своих амбиций:
«Я понимаю, что стоит за словом „Ливерпуль“. Это Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Я здесь уже не первый год, не новичок. Я это понимаю.
И продлевая контракт с „Ливерпулем“, я ставлю перед собой цель однажды встать в один ряд с этими игроками. Это легенды. Успех футболиста определяется либо его верностью клубу, либо титулами. Либо тем и другим. Чтобы стать частью этой компании, мне предстоит еще многого добиться».
Другие материалы по теме:
Или войдите через
Чтобы быстро встать в этот ряд, нужно выиграть самый долгожданный титул - АПЛ.
Слова правильные, надеюсь подтвердит это делом!