Коутиньо: «Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Хочу встать с ними в один ряд»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, накануне продливший контракт с «красными», не скрывает своих амбиций:

«Я понимаю, что стоит за словом „Ливерпуль“. Это Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Я здесь уже не первый год, не новичок. Я это понимаю.

И продлевая контракт с „Ливерпулем“, я ставлю перед собой цель однажды встать в один ряд с этими игроками. Это легенды. Успех футболиста определяется либо его верностью клубу, либо титулами. Либо тем и другим. Чтобы стать частью этой компании, мне предстоит еще многого добиться».