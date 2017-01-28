Тульский «Арсенал» ведёт переговоры с «Краснодаром» по аренде Торбинского
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Арсенал Т, Торбинский Дмитрий
Сегодня, 12:53 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, полузащитник «Краснодара» Дмитрий Торбинский может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
«Оружейники» намерены арендовать 32-летнего хавбека и уже ведут переговоры с «горожанами». Сообщается, что переход зависит от решения самого игрока.
В текущем сезоне Торбинский 10 раз появлялся на поле в матчах РФПЛ, но результативными действиями не отметился.
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