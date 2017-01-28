Рейтинг@Mail.ru

Пиоли: «Габигол напоминает мне Фелипе Андерсона»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Пиоли Стефано , Барбоса Габриэль
Сегодня, 14:01 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли призывает нападающего Габриэля Барбосу, также известного как Габигол, не паниковать из-за недостатка игровой практики, а вместо этого продолжать прогрессировать:

«Габигол напоминает мне Фелипе Андерсона, у которого на первых порах в „Лацио“ тоже были трудности.

Однако он не сдавался, продолжал усердно работать и верить в себя. Он никогда не был деморализован. А в следующем сезоне он прибавил и получил заслуженное признание.

Я нахожусь в „Интере“ малое время, но Габигол уже сильно прибавил. Ему нужно продолжать в том же духе.

Он не должен расстраиваться, если не выходит на поле, но и не должен слишком сильно радоваться, когда играет».

Добавим, что в нынешнем сезоне 20-летний бразилец лишь три раза появлялся на поле в матчах Серии А, все три раза он выходил на замену.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:20 Кейн: «Надеюсь стать лучшим футболистом в мире» 0
13:48 Альфонсо: «Надеюсь, „Бетис“ обыграет „Барселону“ и подсобит „Реалу“» 13
13:17 Пиоли: «Нам нужно строить „Интер“ вокруг итальянских игроков» 4
13:05 Почеттино: «Форма Янссена? Я не вижу здесь никакой проблемы» 2
12:42 Гвардиола: «Большому Сэму - крепкие объятия» 3
11:15 Стротман: «Я в долгу перед болельщиками „Ромы“» 6
10:54 Коутиньо: «Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард. Хочу встать с ними в один ряд» 23
10:45 Тренер «Бетиса»: «„Барселона“ не всегда побеждает, даже с Месси на поле» 17
10:34 Руни: «Я бы хотел стать тренером в будущем» 7
10:23 Лэмпард: «Аспиликуэта - лучший игрок „Челси“ в сезоне, но похвала достаётся Косте и Азару» 6
все материалы по этой теме
Турниры