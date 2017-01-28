Пиоли: «Габигол напоминает мне Фелипе Андерсона»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли призывает нападающего Габриэля Барбосу, также известного как Габигол, не паниковать из-за недостатка игровой практики, а вместо этого продолжать прогрессировать:

«Габигол напоминает мне Фелипе Андерсона, у которого на первых порах в „Лацио“ тоже были трудности.

Однако он не сдавался, продолжал усердно работать и верить в себя. Он никогда не был деморализован. А в следующем сезоне он прибавил и получил заслуженное признание.

Я нахожусь в „Интере“ малое время, но Габигол уже сильно прибавил. Ему нужно продолжать в том же духе.

Он не должен расстраиваться, если не выходит на поле, но и не должен слишком сильно радоваться, когда играет».

Добавим, что в нынешнем сезоне 20-летний бразилец лишь три раза появлялся на поле в матчах Серии А, все три раза он выходил на замену.